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Гвардиола: «У «Манчестер Сити» был тяжелый период, но сейчас мы более-менее стабильны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу команды над «Эвертоном» в матче 33-го тура АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». Голы забили Нико О`Райли и Матео Ковачич.

«Это была большая победа. Мы должны были действовать с умом. За 5-6 туров до конца сезона мы победили здесь, на «Гудисон Парке», в тот момент, когда «Эвертон» выиграл у «Ноттингема» на выезде и не проиграл «Арсеналу» дома. Это очень важно. У нас был тяжелый период, особенно из-за травм, но сейчас мы более-менее стабильны. Теперь все в наших руках», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба небесно-голубых.

«Манчестер Сити» обошел «Ноттингем» и с 58 очками занимает четвертое место в АПЛ, но у «лесников» есть одна игра в запасе. В следующем туре чемпионата Англии команда Гвардиолы сыграет против «Астон Виллы».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
4
 Ман. Сити 33 17 7 9 64-42 58
5
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
6
 Астон Вилла 33 16 9 8 53-47 57
7
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 33 11 11 11 41-45 44
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
17
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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38 тур
19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 4 : 2
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 0
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 2
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 1 : 1
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 4 : 1
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 - : -
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 - : -
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
20.04 18:30
Лестер – Ливерпуль
 - : -
21.04 22:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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