Гвардиола: «Если «Арсенал» увеличит отрыв в таблице, догнать его будет невозможно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Арсенал» может стать недосягаемым в гонке за чемпионский титул АПЛ.

«У меня есть ощущение, что такая сильная команда, как «Арсенал», не станет терять очки, так что если они увеличат отрыв, догнать их будет невозможно. «Арсенал» — безупречная команда. Поэтому если они оторвутся по очкам, то будет такая же ситуация, как с «Ливерпулем» в прошлом сезоне», — приводит Goal слова Гвардиолы.

«Арсенал» набрал 26 очков за 11 туров и возглавляет таблицу чемпионата Англии. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 22 баллами. Тройку замыкает «Челси» (20 очков).