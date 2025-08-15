Гвардиола — о будущем Эдерсона: «Он не приходил ко мне и не говорил: «Я хочу уйти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что вратарь команды Эдерсон не сыграет в матче 1-го тура АПЛ сезона-2025/26 против «Вулверхэмптона», который состоится 16 августа.

Также специалист ответил на вопрос о будущем 31-летнего голкипера на фоне информации о возможном переходе игрока в другую команду.

«Эдерсон не приходил ко мне и не говорил: «Я хочу уйти» или «У меня есть предложение». Все игроки здесь, они наши футболисты, и я работаю с ними... Что будет дальше, не знает никто!» — приводит City Xtra слова Гвардиолы.

19 июля The Times сообщал, что «Галатасарай» пытается убедить вратаря «Ман Сити» перейти в стамбульский клуб. Также появилась информация, что «львы» могут подписать российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, если не договорятся о переходе Эдерсона.

Бразилец играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го.