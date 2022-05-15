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Сегодня, 10:28

Гвардиола хочет, чтобы «Ман Сити» после трансфера Холанна приобрел левого защитника и центрального полузащитника

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб после трансфера нападающего Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии» приобрел левого защитника и центрального полузащитника.

«Я знаю, что в клубе над этим работают, — приводит слова Гвардиолы Daily Mail. — Я не говорю, что это произойдет, но есть план того, что может случиться. Без сомнений, по всему миру есть множество талантливых футболистов, которые подойдут нам. Мир такой большой, в нем миллионы команд и талантливых футболистов топ-уровня, обладающих особым менталитетом и желающих побеждать снова и снова. Каждый день. Самое главное — найти их. Все в голове. Каждое действие идет из головы».

10 мая «Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан на пять лет. Еженедельная зарплата 21-летнего норвежца составит около 375 тысяч фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Холанн забил 29 мячей и отдал восемь результативных передач в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10816925/Pep-Guardiola-wants-signings-follow-Erling-Haaland-door-Manchester-City.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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