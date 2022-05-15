Гвардиола хочет, чтобы «Ман Сити» после трансфера Холанна приобрел левого защитника и центрального полузащитника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб после трансфера нападающего Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии» приобрел левого защитника и центрального полузащитника.

«Я знаю, что в клубе над этим работают, — приводит слова Гвардиолы Daily Mail. — Я не говорю, что это произойдет, но есть план того, что может случиться. Без сомнений, по всему миру есть множество талантливых футболистов, которые подойдут нам. Мир такой большой, в нем миллионы команд и талантливых футболистов топ-уровня, обладающих особым менталитетом и желающих побеждать снова и снова. Каждый день. Самое главное — найти их. Все в голове. Каждое действие идет из головы».

10 мая «Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан на пять лет. Еженедельная зарплата 21-летнего норвежца составит около 375 тысяч фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Холанн забил 29 мячей и отдал восемь результативных передач в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.