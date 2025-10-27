Гвардиола: «В октябре и ноябре я не думаю: «О, что же произойдет, если мы не выиграем Премьер-лигу?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в гостевом матче 9-го тура АПЛ. Он отметил, что не нужно делать поспешных выводов по поводу турнирного положения в октябре и ноябре.

«Я волновался перед перерывом на международные матчи (в сентябре), когда мы были не так высоко в таблице. Если они победят во всех свох матчах и выиграют Премьер-лигу, поздравьте их. Это все, что мы можем сделать... Но я не живу в октябре и ноябре, думая: «О, что же произойдет, если мы не выиграем Премьер-лигу?» — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» после 9-го тура занимает пятое место в таблице чемпионата Англии (16 очков). Лидирует «Арсенал» (22).