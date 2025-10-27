Гвардиола: «В октябре и ноябре я не думаю: «О, что же произойдет, если мы не выиграем Премьер-лигу?»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в гостевом матче 9-го тура АПЛ. Он отметил, что не нужно делать поспешных выводов по поводу турнирного положения в октябре и ноябре.
«Я волновался перед перерывом на международные матчи (в сентябре), когда мы были не так высоко в таблице. Если они победят во всех свох матчах и выиграют Премьер-лигу, поздравьте их. Это все, что мы можем сделать... Но я не живу в октябре и ноябре, думая: «О, что же произойдет, если мы не выиграем Премьер-лигу?» — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
«Манчестер Сити» после 9-го тура занимает пятое место в таблице чемпионата Англии (16 очков). Лидирует «Арсенал» (22).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46-17
|53
|
2
|Ман. Сити
|24
|14
|5
|5
|49-23
|47
|
3
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|35-26
|46
|
4
|МЮ
|24
|11
|8
|5
|44-36
|41
|
5
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42-27
|40
|
6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|
7
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36-32
|36
|
8
|Сандерленд
|24
|9
|9
|6
|27-26
|36
|
9
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26-27
|34
|
10
|Фулхэм
|24
|10
|4
|10
|34-35
|34
|
11
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33-33
|33
|
12
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40-43
|33
|
13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|
14
|Тоттенхэм
|24
|7
|8
|9
|35-33
|29
|
15
|Кр. Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25-29
|29
|
16
|Нот. Форест
|24
|7
|5
|12
|24-35
|26
|
17
|Лидс
|24
|6
|8
|10
|31-42
|26
|
18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29-48
|20
|
19
|Бернли
|24
|3
|6
|15
|25-47
|15
|
20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15-45
|8
|31.01
|18:00
|Брайтон – Эвертон
|1 : 1
|31.01
|18:00
|Лидс – Арсенал
|0 : 4
|31.01
|18:00
|Вулверхэмптон – Борнмут
|0 : 2
|31.01
|20:30
|Челси – Вест Хэм
|3 : 2
|31.01
|23:00
|Ливерпуль – Ньюкасл
|4 : 1
|1.02
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|0 : 1
|1.02
|17:00
|МЮ – Фулхэм
|3 : 2
|1.02
|17:00
|Нот. Форест – Кр. Пэлас
|1 : 1
|1.02
|19:30
|Тоттенхэм – Ман. Сити
|2 : 2
|2.02
|23:00
|Сандерленд – Бернли
|3 : 0
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|12
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|19
|1
|7
|
|
Кевин Шаде
Брентфорд
|23
|1
|6
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|15
|1
|5