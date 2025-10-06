Гвардиола — о новой травме Родри: «Мы пытались позаботиться о нем, но что есть, то есть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника Родри в гостевом матче 7-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:0).

29-летний испанец вышел в стартовом составе и был заменен на 22-й минуте.

«Он сильный. Конечно, я не хочу его терять, потому что он такой важный игрок. Мы пытались позаботиться о нем, но что есть, то есть», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

Гвардиола надеется, что Родри не пропустит больше двух-трех недель.

В сезоне-2025/26 в 7 матчах во всех турнирах Родри не отметился результативными действиями.

Из-за разрыва крестообразной связки и травмы подколенного сухожилия испанец пропустил большую часть сезона-2024/25.