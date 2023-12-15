Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал о травме Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем АПЛ с «Кристал Пэлас» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Эрлина Холанна, ранее получившего травму стопы.

«Надеюсь, он сможет поехать с нами в Саудовскую Аравию для того, чтобы принять участие в клубном чемпионате мира. Завтра, после матча с «Кристал Пэлас», мы оценим, сыграет ли он первую или вторую игру на этом турнире», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

Холанн не принимал участие в матче минувшего тура чемпионата Англии с «Лутоном» (1:2) и во встрече Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (2:3). После этой встречи Гвардиола сообщил о том, что у футболиста стрессовая реакция кости стопы.