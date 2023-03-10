Гвардиола — о ситуации с защитником «Манчестер Сити» Уокером: «Мы разберемся внутри клуба»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на скандальную ситуацию, в которую попал защитник клуба Кайл Уокер.

32-летний футболист в нетрезвом состоянии в баре раздевался на публике и приставал к девушкам. Британская полиция начала проводить проверку относительно инцидента.

«Это частный вопрос, мы разберемся внутри клуба, поговорив с ним. Здесь не место говорить о частных ситуациях. Сейчас все совсем по-другому, чем несколько лет назад. Игроки это знают. Переступая порог дома, они должны знать, что их могут снимать, что бы они ни делали. Это общество», — цитирует Goal Гвардиолу.

В сезоне-2022/23 Уокер провел за «горожан» 21 матч и отметился 1 результативной передачей.