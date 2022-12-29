Гвардиола — о Филлипсе: «У него прекрасное тело. Он такой сексуальный!»
Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил физическую форму Филлипса
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о физической форме полузащитника команды Калвина Филлипса.
«Филлипс? У него невероятное тело. Он такой сексуальный!» — цитирует Гвардиолу журналист PA Media Энди Хэмпсон.
Ранее Гвардиола был недоволен весом Филлипса после возвращения игрока в расположение клуба с ЧМ-2022. Тренер заявил, что у хавбека избыточная масса тела.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ман. Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|
3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|
6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|1 : 3
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|3 : 1
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 0
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 0
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|11
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2
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