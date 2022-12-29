Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о физической форме полузащитника команды Калвина Филлипса.

«Филлипс? У него невероятное тело. Он такой сексуальный!» — цитирует Гвардиолу журналист PA Media Энди Хэмпсон.

Ранее Гвардиола был недоволен весом Филлипса после возвращения игрока в расположение клуба с ЧМ-2022. Тренер заявил, что у хавбека избыточная масса тела.