Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:35

Гвардиола — о Филлипсе: «У него прекрасное тело. Он такой сексуальный!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола оценил физическую форму Филлипса
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о физической форме полузащитника команды Калвина Филлипса.

«Филлипс? У него невероятное тело. Он такой сексуальный!» — цитирует Гвардиолу журналист PA Media Энди Хэмпсон.

Ранее Гвардиола был недоволен весом Филлипса после возвращения игрока в расположение клуба с ЧМ-2022. Тренер заявил, что у хавбека избыточная масса тела.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Калвин Филлипс
6
3
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Командир группы ЗВО рассказал о боях на передовой обороны близ Торского в ДНР
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола — о Грилише: «Он должен больше забивать и быть более амбициозным»

Холанн объяснил, почему он не праздновал голы в ворота «Лидса»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 2 : 0
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 0
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости