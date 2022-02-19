Клопп: «Пять замен в АПЛ необходимы. Во всех других лигах так делают»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в АПЛ необходимо разрешить делать пять замен.

«Я не могу поверить, что кто-то, кто зарабатывает деньги разговорами о футболе, до сих пор этого не понимает, — приводит слова Клоппа Liverpool Echo. — Мы делаем это ради тактического преимущества? Это не имеет к ситуации никакого отношения. Вообще никакого! Каждый тренер будет пользоваться этой возможностью«.

По словам тренера, он не может поверить, что это все еще не реализовано в Англии.

«Пять замен в АПЛ необходимы. Во всех других лигах так делают, и получается довольно хорошо. Это не приводит к тому, что «Бавария» опережает всех на 20 очков в бундеслиге, или к внезапному отрыву лучших команд серии А. Надо иметь возможность сберечь силы. Надо сделать это», — заявил он.

После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на девять баллов и имея один матч в запасе.