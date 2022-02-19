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Сегодня, 16:27

Клопп: «Пять замен в АПЛ необходимы. Во всех других лигах так делают»

Юрген Клопп заявил о необходимости пяти замен в АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в АПЛ необходимо разрешить делать пять замен.

«Я не могу поверить, что кто-то, кто зарабатывает деньги разговорами о футболе, до сих пор этого не понимает, — приводит слова Клоппа Liverpool Echo. — Мы делаем это ради тактического преимущества? Это не имеет к ситуации никакого отношения. Вообще никакого! Каждый тренер будет пользоваться этой возможностью«.

По словам тренера, он не может поверить, что это все еще не реализовано в Англии.

«Пять замен в АПЛ необходимы. Во всех других лигах так делают, и получается довольно хорошо. Это не приводит к тому, что «Бавария» опережает всех на 20 очков в бундеслиге, или к внезапному отрыву лучших команд серии А. Надо иметь возможность сберечь силы. Надо сделать это», — заявил он.

После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на девять баллов и имея один матч в запасе.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/jurgen-klopp-liverpool-premier-league-23146243

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
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