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Сегодня, 22:46

Клопп о поражении «Сити»: «4 игрока провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разгромном поражении от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Уже несколько раз мы проводим первый тайм на этом стадионе вот так. «Сити» всегда больше владеет мячом, но у нас были неплохие отрезки. Мы играли спокойно, создали моменты и доставляли им проблемы. Мы забили замечательный гол, имели еще один явный момент, но в итоге пропустили. Не повезло. Два быстрых гола, которые мы пропустили после перерыва, все сломали.

С голами, с тем, как мы их пропускали, трудно смириться. Мы не боролись ни в первом случае, ни во втором. Если честно, это абсолютно неприемлемо. После этого «Сити» полностью контролировал ситуацию. Хорошо, что после тех двух голов забили всего один. Спасибо за это. Все могло сложиться иначе, это действительно плохие новости для нас. Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные», — приводит слова Клоппа ВВС.

Идущий вторым «Манчестер Сити» (64 очка) до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» (69 очков) в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 42 очками занимает 6-е место.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
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38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 4 : 1
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 2 : 1
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 3 : 3
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 1
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 0 : 2
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 27 1 4
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