Клопп сомневается, что клуб осуществит новые подписания этим летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не уверен, что клуб осуществит новые переходы до окончания летнего трансферного окна.

«Несмотря на то что у нас слишком много травм, с точки зрения трансферов ничего не изменилось. Мы начали с того, что у Жоты случился рецидив. Цимикасу не повезло на тренировке. Конате выбыл на какое-то время. Мы не можем решить проблемы, которые у нас есть — трансфером. На данный момент в этом нет смысла. Но трансферное окно все еще открыто, посмотрим», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В субботу 6 августа «Ливерпуль» сыграет в 1-м туре АПЛ в гостях с «Фулхэмом». Начало — в 14.30 мск.