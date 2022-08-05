Клопп рассказал, сыграет ли Нуньес за «Ливерпуля» в первом туре АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал , планирует ли выпустить новичка команды Дарвина Нуньеса на матч первого тура АПЛ с «Фулхэмом».

«Дарвин готов, но это не значит, что он должен выйти в старте. Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко многим вещам, но он уже приносит реальную пользу. Дарвин провел качественную предсезонную подготовку. Сказал, что нервничал в самом начале. Это нормально, он быстро освоился. Чувствует себя как дома», — приводит слова Клоппа Sportskeeda.

«Ливерпуль» в июне объявил о подписании контракта с 23-летним Нуньесом. 30 июля он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок Англии с «Ман Сити» (3:1) и забил гол.

Матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» в рамках 1-го тура АПЛ пройдет 6 августа. Начало — в 14:30 мск.