Клопп о восстановлении Диаса: «Луис уже начал тренироваться, что очень хорошо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья нападающего Луиса Диаса.

«Луис уже начал тренироваться, но восстановление займет еще несколько недель. Он уже выходит на поле и бегает, что очень хорошо», — приводит слова Клоппа сайт клуба.

Диас в декабре 2022 года перенес операцию по поводу травмы боковой коллатеральной связки колена. Сообщалось, что 25-летний колумбиец сможет вернуться на поле через три месяца.