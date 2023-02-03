Клопп о восстановлении Диаса: «Луис уже начал тренироваться, что очень хорошо»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья нападающего Луиса Диаса.
«Луис уже начал тренироваться, но восстановление займет еще несколько недель. Он уже выходит на поле и бегает, что очень хорошо», — приводит слова Клоппа сайт клуба.
Диас в декабре 2022 года перенес операцию по поводу травмы боковой коллатеральной связки колена. Сообщалось, что 25-летний колумбиец сможет вернуться на поле через три месяца.
Источник: ФК «Ливерпуль»
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