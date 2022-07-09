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Клопп: «Игроки «Ливерпуля» проведут длиннейший сезон в истории. Будет безумием, если кто-то выйдет в финал ЧМ»

Клопп заявил, что игроки «Ливерпуля» проведут длиннейший сезон в истории
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о подготовке к сезону, в ходе которого состоится чемпионат мира 2022 года в Катаре. По словам 55-летнего немца, команде придется продлить предсезонку.

«Кому-то наша предсезонка покажется достаточно долгой, кому-то — нет, — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба. — Нам придется продлить предсезонку и заниматься подготовкой уже по ходу сезона. Это не изменить, потому что у нас тоже есть предел. Я в футболе уже более 20 лет. Мы знаем, как готовиться так, чтобы заложить базис на весь сезон«.

Тренер отметил, что с ноября у «Ливерпуля» будет две группы игроков.

«Игроки «Ливерпуля» проведут длиннейший сезон в истории. Будет безумием, если кто-то выйдет в финал или полуфинал чемпионата мира. Есть группа игроков, которая получит хорошую паузу в ноябре. Но до тех пор все должны работать на одном уровне. Игроки, которые едут на чемпионат мира, тоже, конечно, должны быть в хорошей форме. Если смотреть на вопрос так, то это положительный момент. Посмотрим, как мы со всем этим справимся, но все должно быть в порядке», — сказал он.

Новый сезон английской премьер-лиги стартует 5 августа матчем между «Кристал Пэласом» и «Арсеналом».

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-pre-season-plans-departures-and-new-deals

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9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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