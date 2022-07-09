Клопп: «Игроки «Ливерпуля» проведут длиннейший сезон в истории. Будет безумием, если кто-то выйдет в финал ЧМ»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о подготовке к сезону, в ходе которого состоится чемпионат мира 2022 года в Катаре. По словам 55-летнего немца, команде придется продлить предсезонку.
«Кому-то наша предсезонка покажется достаточно долгой, кому-то — нет, — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба. — Нам придется продлить предсезонку и заниматься подготовкой уже по ходу сезона. Это не изменить, потому что у нас тоже есть предел. Я в футболе уже более 20 лет. Мы знаем, как готовиться так, чтобы заложить базис на весь сезон«.
Тренер отметил, что с ноября у «Ливерпуля» будет две группы игроков.
«Игроки «Ливерпуля» проведут длиннейший сезон в истории. Будет безумием, если кто-то выйдет в финал или полуфинал чемпионата мира. Есть группа игроков, которая получит хорошую паузу в ноябре. Но до тех пор все должны работать на одном уровне. Игроки, которые едут на чемпионат мира, тоже, конечно, должны быть в хорошей форме. Если смотреть на вопрос так, то это положительный момент. Посмотрим, как мы со всем этим справимся, но все должно быть в порядке», — сказал он.
Новый сезон английской премьер-лиги стартует 5 августа матчем между «Кристал Пэласом» и «Арсеналом».
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0-0
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11
|Ньюкасл
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|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
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|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -