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Сегодня, 11:29

Клопп о зимних трансферах: «Если появится возможность, «Ливерпуль» ей воспользуется»

Юрген Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на зимнее трансферное окно
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Мы всегда открыты для трансферов, но нам не нужно начинать говорить об этом сейчас. Если появится какая-то возможность, мы ей воспользуемся. Если дверь будет открыта, мы тоже будем открыты. Дело не в желании. Конечно, мы всегда хотим сделать команду лучше. Но мы верим и в работу на тренировках — что мы можем стать лучше с их помощью. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа набрала 22 очка за 14 туров.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
13
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
14
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
15
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 1 : 2
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 3 : 0
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 3 : 1
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 0
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 4 : 3
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 0 : 2
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 1 : 0
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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