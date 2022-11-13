Клопп о зимних трансферах: «Если появится возможность, «Ливерпуль» ей воспользуется»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Мы всегда открыты для трансферов, но нам не нужно начинать говорить об этом сейчас. Если появится какая-то возможность, мы ей воспользуемся. Если дверь будет открыта, мы тоже будем открыты. Дело не в желании. Конечно, мы всегда хотим сделать команду лучше. Но мы верим и в работу на тренировках — что мы можем стать лучше с их помощью. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа набрала 22 очка за 14 туров.