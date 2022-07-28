Клопп: «Фирмино — сердце и душа «Ливерпуля». Он нам необходим»
Клопп заявил, что Фирмино необходим «Ливерпулю»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем нападающего команды Роберто Фирмино.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил мерсисайдскому клубу 23 миллиона евро за 30-летнего бразильца.
«Фирмино — сердце и душа «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo. — Все выглядит очень хорошо. Он нам необходим».
В прошедшем сезоне Фирмино забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 35 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
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4
|Тоттенхэм
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5
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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