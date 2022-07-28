Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем нападающего команды Роберто Фирмино.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил мерсисайдскому клубу 23 миллиона евро за 30-летнего бразильца.

«Фирмино — сердце и душа «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo. — Все выглядит очень хорошо. Он нам необходим».

В прошедшем сезоне Фирмино забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 35 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.