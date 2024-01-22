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Сегодня, 07:06

Клопп — о трансферной политике «Ливерпуля»: «Не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферную политику английского клуба.

«В «Ливерпуле» по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды. Нужна полная уверенность в том, что все получится. Я не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился. Кто-то назовет Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок, и я очень счастлив, что он с нами, а не с кем-то еще. Первый год был сложным для него, но он уже забил приличное количество голов. Несмотря на все эти горячие обсуждения на тему трансферов и дня дедлайна, мы должны сохранять спокойствие и действовать правильно. Иногда это непросто из-за давления со стороны. Если ты почувствуешь это, то совершишь покупку из-за паники», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

21 января «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» со счетом 4:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии. Команда Клоппа занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.

21&nbsp;января. &laquo;Реал&raquo; обыграл &laquo;Альмерию&raquo;. «Ливерпуль» уходит в отрыв, ярчайшие победы «Реала» и «Барселоны», «Ювентус» на первом месте

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
Результаты / календарь
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38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 5 : 0
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 3 : 2
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 2 : 2
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 0 : 4
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 17 1 6
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