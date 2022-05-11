Клопп о переходе Холанна в «Сити»: «К сожалению, это действительно хорошее подписание»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход форварда Эрлина Холанна из «Боруссии» в «Манчестер Сити».

«Хороший игрок. «Сити» никогда не был и не будет командой, которая выигрывает матчи благодаря одному игроку. У них особая манера игры. В Дортмунде Холанн пару раз получал травмы, но он настоящий зверь. К сожалению, это действительно хорошее подписание», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Во вторник, 10 мая, «Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна. Он начнет выступать за «горожан» со следующего сезона. Контракт нападающего с английским клубом будет рассчитан на пять лет.

В этом сезоне 21-летний норвежец забил 28 голов и сделал 7 голевых передач в 29 матчах во всех турнирах за «Боруссию».