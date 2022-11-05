Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать Льоренте из «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил руководство клуба подписать полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, сообщает Fiсhajes.

По данным источника, боссы мерсисайдцев уже связываются с представителями испанского клуба на предмет потенциальных переговоров.

Контракт 27-летнего Льоренте с «Атлетико» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 9 матчей и один гол.