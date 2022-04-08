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Сегодня, 12:40

Клопп согласился, что противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» является лучшим в истории АПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, является ли противостояние мерсисайдцев и «Манчестер Сити» лучшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Каррагер так сказал? Тогда да! Стабильность, которую продемонстрировали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» за прошедшие годы, просто сумасшедшая. Мы понимаем, что делать это непросто».

Тренер поделился ожиданиями от матча 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «горожанами».

«Я ожидаю хорошей игры. Да, знаю, что часто такие ожидания не оправдываются. Но должно быть интересно, потому что обе команды в этом заинтересованы. Если мы победим, то будем на два очка впереди. Если уступим, то отстанем на четыре балла. Если ничья, то отставание будет на одно очко, вот и все. Это очень важная встреча. Этот матч все равно был бы хорошим, даже если бы мы отставали на 14 или 15 баллов», — сказал он.

Встреча состоится 10 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После 30 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 73 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/jurgen-klopp-press-conference-live-23632186
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 - : -
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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