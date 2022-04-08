Клопп согласился, что противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» является лучшим в истории АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, является ли противостояние мерсисайдцев и «Манчестер Сити» лучшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Каррагер так сказал? Тогда да! Стабильность, которую продемонстрировали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» за прошедшие годы, просто сумасшедшая. Мы понимаем, что делать это непросто».

Тренер поделился ожиданиями от матча 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «горожанами».

«Я ожидаю хорошей игры. Да, знаю, что часто такие ожидания не оправдываются. Но должно быть интересно, потому что обе команды в этом заинтересованы. Если мы победим, то будем на два очка впереди. Если уступим, то отстанем на четыре балла. Если ничья, то отставание будет на одно очко, вот и все. Это очень важная встреча. Этот матч все равно был бы хорошим, даже если бы мы отставали на 14 или 15 баллов», — сказал он.

Встреча состоится 10 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После 30 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 73 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл.