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Сегодня, 12:53

Клопп об игре против «Эвертона»: «Это дерби, и мы должны бороться всеми доступными способами»

Клопп поделился мнением о предстоящем матче против «Эвертона»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче против «Эвертона» в 23-м туре чемпионата Англии.

«Это дерби, поэтому нам нужно бороться всеми доступными способами, но только в положительном ключе. Это игра страсти и она должна проходить только правильным образом.

Я уже говорил, что иногда эти матчи могут быть слишком напряженными, и я знаю, что это не всегда то, что люди хотят услышать, правда. Напряженность — это часть того, что мы делаем, и реальность такова, что мы не можем иначе.

Мы подошли к матчу не в той форме, как нам этого хотелось, и мы знаем это лучше других. Я не сомневаюсь, что «Эвертон» знает это, но мы и только мы можем исправить это.

Когда я впервые приехал в Ливерпуль я сказал игрокам, что все несут ответственность за все, я верю, что и сейчас также. Какие бы проблемы у нас ни были, мы можем решить их вместе.

Я знаю, что это не лучшее время для наших болельщиков, но они также должны сыграть свою роль — не только сегодня, но и в каждой нашей игре с этого момента.

Я говорю это не в качестве требования, потому что наши фанаты приносят больше, чем любые другие. Я хочу подчеркнуть необходимость единения в плохие моменты даже больше, чем в хорошие.

Кто-то сказал мне, что сегодня на Копе (тип наклонных трибун, в том числе на «Энфилде». — Прим. «СЭ») будет «Ночь флага», и это взволновало меня. Потому что вряд ли есть время для этого лучше, чем сегодня. Если шум будет соответствовать цвету, то нас ждет что-то действительно особенное», — написал Клопп в традиционной программе к матчу.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.

ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Юрген Клопп
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
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13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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