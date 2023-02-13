Клопп об игре против «Эвертона»: «Это дерби, и мы должны бороться всеми доступными способами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче против «Эвертона» в 23-м туре чемпионата Англии.

«Это дерби, поэтому нам нужно бороться всеми доступными способами, но только в положительном ключе. Это игра страсти и она должна проходить только правильным образом.

Я уже говорил, что иногда эти матчи могут быть слишком напряженными, и я знаю, что это не всегда то, что люди хотят услышать, правда. Напряженность — это часть того, что мы делаем, и реальность такова, что мы не можем иначе.

Мы подошли к матчу не в той форме, как нам этого хотелось, и мы знаем это лучше других. Я не сомневаюсь, что «Эвертон» знает это, но мы и только мы можем исправить это.

Когда я впервые приехал в Ливерпуль я сказал игрокам, что все несут ответственность за все, я верю, что и сейчас также. Какие бы проблемы у нас ни были, мы можем решить их вместе.

Я знаю, что это не лучшее время для наших болельщиков, но они также должны сыграть свою роль — не только сегодня, но и в каждой нашей игре с этого момента.

Я говорю это не в качестве требования, потому что наши фанаты приносят больше, чем любые другие. Я хочу подчеркнуть необходимость единения в плохие моменты даже больше, чем в хорошие.

Кто-то сказал мне, что сегодня на Копе (тип наклонных трибун, в том числе на «Энфилде». — Прим. «СЭ») будет «Ночь флага», и это взволновало меня. Потому что вряд ли есть время для этого лучше, чем сегодня. Если шум будет соответствовать цвету, то нас ждет что-то действительно особенное», — написал Клопп в традиционной программе к матчу.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 13 февраля. Начало — в 23.00 мск.