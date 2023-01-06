Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал настрой новичка команды Коди Гакпо на предстоящие матчи сезона.

3 января «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с нидерландским хавбеком.

«В этом году мы не можем гарантировать квалификацию в Лигу чемпионов, но Коди никогда и не просил этого. Время от времени бывает, что игроки спрашивают: «Как вы думаете, мы попадем в Лигу чемпионов?» И все в таком духе. Он и сам видит таблицу. Коди знал, что будет немного сложное решение. Но что мне нравится, он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что нидерландский хавбек может дебютировать в предстоящем матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона», который пройдет завтра, 7 января, начало — 23.00 мск.

До «Ливерпуля» 23-летний хавбек выступал за ПСВ.