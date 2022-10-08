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8 октября, 07:22

Клопп о низкой результативности Нуньеса: «Он сам внушил себе, что находится под давлением»

Клопп объяснил главную причину низкой результативности Нуньеса в этом сезоне
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о низкой результативности нападающего Дарвина Нуньеса.

По словам немецкого специалиста, форвард внушил себе, что находится под давлением после своего перехода в клуб.

«Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением, или что-то в этом роде. Ему нужно успокоиться. Он двигается по полю незаурядно, если бы вы видели его реализацию на тренировках, то подумали бы: «О, боже!». Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть поспокойнее в таких эпизодах и использовать свое умение по полной. Больше ничего менять не нужно.

Мне очень нравится, как он двигается, он делает это очень хорошо и естественно. У нас раньше такого не было. Вот это мне нравится, поэтому я уверен, что все у него получится», — цитирует Клоппа Goal.com.

В дебютном сезоне за «мерсисайдцев» Нуньес провел 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
0
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
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Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Натан Коллинз

Натан Коллинз

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Натаниэл Чалоба

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