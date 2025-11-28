Слот: «Мы продолжаем бороться, мы пытаемся улучшить ситуацию — это то, чего мы все хотим»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал серию поражений своей команды.

Поражение от ПСВ (1:4) в игре общего этапа Лиги чемпионов стало девятым проигрышем в 12 последних матчах. При этом в каждой из трех последних игр «красные» уступали с разницей минимум в три гола.

«Мы продолжаем бороться, мы пытаемся улучшить ситуацию — это то, чего мы все хотим. Но содержание бесед (с руководством клуба — прим.) не изменилось с момента моего назначения. Наша игра не соответствует стандартам, к которым мы привыкли и которых хотим. Мы уверены, что можем играть лучше.

В прошлом сезоне, когда у нас все получалось, акцент был на индивидуальностях, а я говорил, что важна команда. Когда происходит обратное — тоже важна команда.

Думаю, каждому игроку тяжело, когда ты пропускаешь на третьей минуте, затем проводишь хороший первый тайм, а через 10 минут после перерыва снова пропускаешь», — цитирует нидерландского специалиста ESPN.

«Ливерпуль» занимает 11-е место в таблице чемпионата Англии — у команды 18 очков после 12 матчей.