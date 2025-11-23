Футбол
Сегодня, 05:23

Слот после поражения от «Ноттингем Форест»: «Безусловно, выход есть, особенно с такими качественными игроками, как у нас»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:3) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Сложно измерить, насколько это плохо, но это было очень плохо. Играть дома, проиграть 0:3, неважно, с какой командой вы встречаетесь, — это очень, очень плохой результат. Я хочу подчеркнуть, что я несу ответственность за текущие поражения: ты ответственен, когда выигрываешь, но ты также ответственен, когда проигрываешь.

Безусловно, выход есть, особенно с такими качественными игроками, как у нас.

На мой взгляд, мы начали хорошо. Возможно, я не видел, чтобы мы создавали столько моментов в первые полчаса за весь сезон. Мы могли создавать многое, и в первый же раз, когда они оказались в нашей штрафной, они забили гол», — цитирует нидерландского специалиста PA.

Эпизод матча &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; 22&nbsp;ноября 2025 года.Новая катастрофа «Ливерпуля», «Барселона» ярко вернулась на «Камп Ноу», Ваноли и Спаллетти сыграли вничью

«Ливерпуль» с 18 очками после 12 матчей занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Ливерпуль
Арне Слот
Ван Дейк — о поражении от «Ноттингем Форест»: «Все разочарованы. Это самое мягкое, что я могу об этом сказать»
