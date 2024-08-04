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Слот о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»: «Мы довольны результатом, но недостаточно контролировали игру»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в товарищеском матче, который прошел в США.

«Да, я доволен, но не целиком. Мы удовлетворены результатом, забили несколько классных голов. Но мне кажется, что наша команда недостаточно контролировала ход игры, потому что «Манчестер Юнайтед» часто угрожал нашим воротам. Да, мы победили со счетом 3:0, но счет мог быть совсем другим», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Слота.

«Ливерпуль» проведет следующий матч 11 августа — команда проведет товарищескую игру против «Севильи» на домашнем стадионе «Энфилд».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Арне Слот
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«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед»
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
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 - : -
17.08 17:00
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17.08 19:30
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