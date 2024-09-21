Слот — о Нуньесе: «Мы надеемся, что поможем Дарвину забивать больше голов»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал крупную победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 5-го тура АПЛ.

«Я думаю, это было хорошее выступление. Мы нанесли довольно много ударов по воротам, было много моментов. «Борнмут» был очень агрессивен. Игра Дарвина Нуньеса? Мы надеемся, что поможем ему забивать больше голов, потому что это то, что требуется от нападающего. У нас много хороших игроков, большая конкуренция», — приводит слова Слота ВВС.

Нуньес в матче с «Борнмутом» забил свой первый гол в текущем сезоне.

«Ливерпуль» набрал 12 очков в 5 матчах и занимает первое место место в таблице АПЛ. 28 сентября команда Слота сыграет с «Вулверхэмптоном».