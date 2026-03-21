Слот: «Брайтон» был ближе к третьему голу, чем «Ливерпуль» ко второму»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал 10-е поражение команды в сезоне АПЛ. об В матче 31-го тура команда проиграла «Брайтону» (1:2).

«Очевидно, что мы потеряли много очков после матчей в Европе. Я уже много раз пытался объяснить, почему это так, но сегодня мы также должны отдать должное «Брайтону». Во втором тайме они были лучшей командой на поле. Мы продолжали стараться и во втором тайме, несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но «Брайтон» был еще ближе к третьему голу», — приводит слова Слота ВВС.

Также тренер рассказал о давлении на команду.

«В «Ливерпуле» всегда есть давление. На меня, на игроков. Это совершенно нормально. Мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии и Лиги чемпионов, и в чемпионате нам тоже нужно попасть [в зону Лиги чемпионов]», — сказал Слот.

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