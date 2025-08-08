Слот заявил, что «Ливерпуль» может подписать хавбека или защитника

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что доволен нынешним составом команды, однако клуб продолжит изучать рынок на предмет потенциальных новых подписаний.

«Мы очень довольны своим составом. У нашей команды уже есть мощная атака. Когда я думаю о Коди Гакпо, Федерико Кьезе, Юго Экитике, Мо Салахе, Джереми Фримпонге, который может играть на позиции правого вингера, и Флориане Виртце, который может играть на позиции левого вингера, я осознаю, что у меня много вариантов в атаке. Но как клуб мы всегда рассматриваем возможности на рынке, в том числе в полузащите и защите», — цитирует Слота ESPN.

В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. В финале Кубка английской лиги команда уступила «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

10 августа красные сыграют с «Кристал Пэлас» в рамках Суперкубка страны. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.