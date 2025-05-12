Футбол
12 мая, 06:39

Слот — о ничьей с «Арсеналом»: «Игра не имела особого значения, но на кону был престиж»

Алина Савинова

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о матче с «Арсеналом» в 36-м туре чемпионата Англии.

Игра прошла в воскресенье, 11 мая, и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Это был отличный матч, болельщикам во всем мире и на стадионе понравилось увиденное. Игра для нас не имела особого значения, поскольку в таблице все ясно, но на кону был престиж. Такой соперник реально способен доставить хлопот. Я узнал о команде не так много, поскольку именно эти игроки и выходили в основном на поле в этом сезоне. Знаю, насколько эти футболисты хороши, но мне понравилось, как они проявили сегодня силу духа. Они здорово сыграли», — приводит ВВС слова Слота.

«Ливерпуль» досрочно обеспечил себе чемпионство в АПЛ. После 36 туров команда набрала 83 очка. Следующий матч красные проведут 19 мая против «Брайтона», а в заключительном туре 25 мая встретятся с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» с 68 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

