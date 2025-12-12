Слот — о Салахе: «Итог нашего разговора определит завтрашний день»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что примет решение по форварду Мохамеду Салаху после беседы с игроком.

Ранее 33-летний нападающий раскритиковал клуб за свое нынешнее положение в команде и обвинил Слота в неуважении. После этого футболиста отстранили от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

«Сегодня утром у меня состоится разговор с Мо, и от его результатов будет зависеть, что произойдет завтра. Мне необходимо обсудить ситуацию с ним лично, и в следующий раз, когда я упомяну Мо, это будет в разговоре с ним, а не здесь [в пресс-зале]. Больше добавить мне нечего. Я поговорю с ним сегодня, и итог этого разговора определит, каким будет завтрашний день», — приводит Liverpool Echo слова Слота.

11 декабря появилась информация, что «Ливерпуль» рассматривает вингера «ПСЖ» Брэди Барколя в качестве замены Салаху. В пятницу портал Indykaila News сообщил, что в подписании нападающего красных заинтересован саудовский клуб, который предложил египтянину зарплату 2,8 миллиона евро в неделю.