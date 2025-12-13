Слот: «Решение включить Салаха в заявку было простым. Он нужен «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал появление форварда Мохамеда Салаха в составе команды в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Брайтона».

Игра прошла в субботу в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Салах вышел на замену на 26-й минуте и отметился голевой передачей. 33-летний египтянин вернулся в состав красных после исключения из заявки на матч с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов. Ранее он раскритиковал клуб и Слота за отношение к себе.

«Думаю, он был угрозой для соперника. Первым же касанием он едва не отдал голевую передачу Макаллистеру. Он постоянно участвовал в наших атаках. Когда у нас есть Мо, это сразу чувствуется. Решение включить его в заявку было простым. Я уже много раз говорил: все, о чем мы с ним говорили, останется между нами. Он был нам нужен, и именно он отдал передачу на второй гол», — приводит ВВС слова Слота.

В сезоне-2025/26 Салах провел 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.