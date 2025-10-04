Слот — о матче с «Челси»: «Во втором тайме доминирующей командой был «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что его команда доминировала во втором тайме матча 7-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу синих. Победный гол на 90+6-й минуте забил нападающий «Челси» Эстевао.

«Мы очень хорошо начали второй тайм, и не было ничего удивительного в том, что мы сравняли счет. В последние 15 минут игра шла от ворот до ворот, шансы были и у нас, и у них. И в итоге мы пропустили на последней минуте. Доминирующей командой были мы, но в последние 15 минут забить могли обе команды. Сейчас детали складываются не в нашу пользу, нам надо работать усерднее, чтобы не зависеть от мелочей», — цитирует Слота ВВС.

«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд с учетом всех турниров — ранее мерсисайдцы уступили «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов и «Кристал Пэлас» (1:2) в АПЛ. Следующий матч в чемпионате Англии «Ливерпуль» проведет с «Манчестер Юнайтед».