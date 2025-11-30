Слот — о победе «Ливерпуля» после трех поражений подряд: «Ощущается облегчение»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот остался доволен игрой команды в матче 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

«Конечно, ощущается облегчение, победа важна, когда вы столько проиграли. Мы не позволили создать почти ни одного момента, а сами создавали. В других матчах мы позволяли соперникам намного больше, чем сегодня. Мы сыграли так, как я хотел», — приводит Sky Sports слова Слота.

Тренер также назвал значимым событием гол Александера Исака, который впервые забил за мерсисайдцев в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах и с 21 очком поднялся на восьмое место в АПЛ.