Слот: «Ливерпулю» нужно прибавлять на несколько уровней, чтобы соответствовать интенсивности, как в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отметил, что игроки команды вкладывали недостаточно энергии в первом тайме матча 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Игра команд прошла в субботу на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Команда Слота с 70 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Сегодня пришлось менять игроков из-за недостаточной самоотдачи. В этом сезоне такое происходило нечасто. Так что первый тайм был слабым — не только по качеству игры, но и по уровню энергии. В эти выходные у нас еще один матч, а затем мы снова сыграем против «ПСЖ». И нам нужно не просто прибавить на один уровень, а, возможно, на два, три, четыре или даже пять, чтобы соответствовать той интенсивности, которую мы испытали, когда играли против «ПСЖ», — приводит NBC Sports слова Слота.

11 марта «Ливерпуль» проведет ответный матч против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече в Париже «мерсисайдцы» одержали победу со счетом 1:0.