Слот о борьбе «Ливерпуля» за титул АПЛ: «Лучший способ оценить таблицу — после 38 игр»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, насколько безупречную игру команде нужно показывать, чтобы защитить титул АПЛ.

«Я уже много раз говорил, что на сейчас мы даже не думаем и не говорим об этом. На самом деле, мы не делали этого и в прошлом сезоне, когда были лидерами. Все сводится лишь к следующей игре. Самый верный способ оценить турнирную таблицу — после 38 игр. Но следующий лучший вариант, на мой взгляд, — после 19 игр. Посмотрим, где мы окажемся», — цитирует Слота пресс-служба клуба.

После 11 туров «Ливерпуль» с 18 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Первым идет «Арсенал» (26 баллов).

Следующий матч красные проведут 22 ноября против «Ноттингема».