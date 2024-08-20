Главный тренер «Лестера» Купер заявил, что клубу нужен новый нападающий

Главный тренер «Лестера» Стив Купер после матча с «Тоттенхэмом» (1:1) заявил, что команде нужен новый нападающий.

«Если бы игра была в субботу или даже в воскресенье, Варди не смог бы сыграть. Нам нужен опытный нападающий, — цитирует слова Купера BBC Sport.

Варди стал автором единственного гола «Лестера». Во время замены форвард напомнил болельщикам лондонцев, что у их клуба ни одного чемпионства в АПЛ, в отличии от «Лестера».

Во 2-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Эвертон» 24 августа. «Лестер» в этот день сыграет в гостях с «Фулхэмом».