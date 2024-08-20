Главный тренер «Лестера» Купер доволен игрой команды в первом тайме против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Лестера» Стив Купер после матча с «Тоттенхэмом» (1:1) заявил, что был доволен игрой команды во втором тайме.

«Я доволен нашим вторым таймом, и, в целом, это достойный результат в игре против претендующей на высокие места команды», — цитирует Купера BBC Sport.

Форвард Джейми Варди стал автором единственного гола «Лестера». Во 2-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Эвертон» 24 августа. «Лестер» в этот день сыграет в гостях с «Фулхэмом».