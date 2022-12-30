Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:31

Роджерс о матче против «Ливерпуля»: «Играть на «Энфилде» всегда трудно, но это большой вызов для нас»

Брендан Роджерс в ожидании матча против «Ливерпуля» на «Энфилде»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением перед матчем против «Ливерпуля» в 18-м туре АПЛ.

«Я думаю, что первые 20 минут игры на «Энфилде» всегда очень важны. С учетом толпы и интенсивности, с которой «Ливерпуль» захочет играть, важны стойкость и менталитет. Я думаю, что в любой футбольной игре есть два важных момента — сама игра и вера.

Вы всегда верите, когда выходите на поле, особенно против крупных команд. У нас есть отличная возможность приехать на замечательный стадион, чтобы сыграть в футбол и показать наш дух.

Играть на «Энфилде» всегда трудно, и никто не знает об этом больше, чем я, но это большой вызов для нас. [Матч против «Ньюкасла»] был разочаровывающим, как я уже сказал, но трудности нужно преодолевать, и у нас есть отличная возможность сделать это в фантастической игре», — сказал Роджерс перед матчем.

Матч «Ливерпуль» — «Лестер» состоится 30 декабря в 23.00 мск.

ФК Лестер
ФК Ливерпуль
Брендан Роджерс
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Сценарий для праздника: названы самые опасные схемы мошенничества в каникулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» собирается подписать 19-летнего полузащитника «Велеса Сарсфилд» Перроне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 - : -
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости