Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра не очень доволен итогом игры с «Брентфордом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что его команда должна была победить в матче 24-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:1).

«Чувствую себя так, словно мы проиграли. Гол в конце матча создал такое настроение. Последний удар матча, по сути. Контролировали все и вдруг пропустили», — цитирует специалиста BBC Sport.

«Кристал Пэлас» идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. «Брентфорд» расположился на 9-й строчке с 35 очками.