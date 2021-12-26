Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заразился коронавирусом
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба клуба.
Французский специалист находится на карантине и пропустит гостевой матч 19-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
Напомним, что вчера, 25 декабря, коронавирус был выявлен у тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда.
Матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» пройдет сегодня, 26 декабря, и начнется в 18.00 по московском увремени.
«Кристал Пэлас» занимает 11-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю