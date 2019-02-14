Главный тренер "Кардиффа" посетит похороны Салы

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок и исполнительный директор клуба из Уэльса Кен Чу посетят похороны экс-нападающего "лазурных птиц" и "Нанта" Эмилиано Салы, сообщает BBC. Прощание с футболистом состоится в субботу, 16 февраля.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров. 4 февраля обломки самолета были обнаружены на дне океана у острова Гернси. Сала погиб в возрасте 28 лет.

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