Главный тренер «Фулхэма» раскритиковал работу судей в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 28-го тура АПЛ.

«Проигрывать матч из-за такого пенальти, когда есть рефери, которому помогает ВАР, — это позор. Я не говорил с судьей. Думаю, что мои игроки, как и все честные люди, скажут то же самое. В течение следующих нескольких дней я выслушаю, было ли решение слишком суровым, но для меня это явно не пенальти. Игрок уже в был воздухе», — приводит слова Силвы BBC.

Единственным голом в матче отметился форвард мерсисайдцев Мохамед Салах. Встречу обслуживала судейская бригада Стюарта Эттуэлла.

После 34 матчей «Ливерпуль» с 59 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» располагается на десятом месте, имея в своем активе 45 баллов.