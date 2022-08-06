Главный тренер «Фулхэма»: «Мы должны уважать «Ливерпуль», но делать свою работу и верить в себя»
Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 1-го тура АПЛ.
«Мы должны уважать «Ливерпуль», но, конечно, делать свою работу и верить в себя. Мы отлично провели первый тайм, почти идеально контролировали и блокировали. Во втором тайме мы превзошли их во всем.
Я знаю, каким классом обладает Митрович, и я здесь, чтобы выжать лучшее из своих игроков. Митрович — это не только голы, он оказывает постоянное давление, и в целом он проделал фантастическую работу», — цитирует тренера BBC.
В следующем туре «Фулхэм» 13 августа на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» 15 августа примет «Кристал Пэлас».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
4
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|1
|
|
Кенни Тете
Фулхэм
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1