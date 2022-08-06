Главный тренер «Фулхэма»: «Мы должны уважать «Ливерпуль», но делать свою работу и верить в себя»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 1-го тура АПЛ.

«Мы должны уважать «Ливерпуль», но, конечно, делать свою работу и верить в себя. Мы отлично провели первый тайм, почти идеально контролировали и блокировали. Во втором тайме мы превзошли их во всем.

Я знаю, каким классом обладает Митрович, и я здесь, чтобы выжать лучшее из своих игроков. Митрович — это не только голы, он оказывает постоянное давление, и в целом он проделал фантастическую работу», — цитирует тренера BBC.

В следующем туре «Фулхэм» 13 августа на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» 15 августа примет «Кристал Пэлас».