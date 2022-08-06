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Сегодня, 19:05

Главный тренер «Фулхэма»: «Мы должны уважать «Ливерпуль», но делать свою работу и верить в себя»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (2:2) в матче 1-го тура АПЛ.

«Мы должны уважать «Ливерпуль», но, конечно, делать свою работу и верить в себя. Мы отлично провели первый тайм, почти идеально контролировали и блокировали. Во втором тайме мы превзошли их во всем.

Я знаю, каким классом обладает Митрович, и я здесь, чтобы выжать лучшее из своих игроков. Митрович — это не только голы, он оказывает постоянное давление, и в целом он проделал фантастическую работу», — цитирует тренера BBC.

В следующем туре «Фулхэм» 13 августа на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» 15 августа примет «Кристал Пэлас».

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

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П2

16%

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Обе забьют - да

9%

1.72
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Матч завершен

П2

38%

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21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
Марку Силва
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
3
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
4
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
5
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
6
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
7
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
13
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
18
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
19
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
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