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Сегодня, 14:48

Моуринью: «Гвардиола выиграл шесть титулов АПЛ, а я три, но я сделал это честно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на высказывание возглавляющего «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о трофеях в АПЛ.

Во время матча горожан с «Ливерпулем» (0:2) в 13-м туре чемпионата Англии фанаты мерсисайдцев начали скандировать кричалки об увольнении Гвардиолы, и он показал трибунам пальцами 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов.

После этого жеста тренера «Ман Сити» стали сравнивать с Моуринью, на что испанский специалист заявил: «Возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я — шесть».

«Гвардиола сказал в мой адрес, что, мол, он выиграл шесть титулов АПЛ, а я — три. Но я выиграл их честно и чисто. Если я проиграл, я поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел», — цитирует Моуринью Sporx.

Моуринью в АПЛ возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», а также «Челси», вместе с которым трижды выиграл чемпионат.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Жозе Моуринью
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«Манчестер Сити» намерен перехватить Кварацхелию у «Реала» и «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
6
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
8
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
11
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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38 тур
7.12 15:30
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 - : -
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 12 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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