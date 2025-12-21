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21 декабря 2025, 03:12

Мойес о поражении от «Арсенала»: «Это был тот день, когда многое просто не сложилось и не пошло нам на пользу»

Павел Лопатко

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Мы совершили глупый пенальти. Это был тот день, когда многое просто не сложилось и не пошло нам на пользу. Несколько наших игроков получили травмы. Судья свистел в их пользу. Не думаю, что «Арсенал» создавал нам много проблем до пенальти. Скорее уж мы начали лучше «Арсенала». Но это было плохое решение Джейка О'Брайена — поднять руки, что все усложнило. Кажется, это был первый угловой в матче», — сказал шотландский специалист на пресс-конференции.

«Эвертон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии — у команды 24 очка после 17 игр.

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ФК Эвертон
Дэвид Мойес
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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