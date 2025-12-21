Мойес о поражении от «Арсенала»: «Это был тот день, когда многое просто не сложилось и не пошло нам на пользу»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Мы совершили глупый пенальти. Это был тот день, когда многое просто не сложилось и не пошло нам на пользу. Несколько наших игроков получили травмы. Судья свистел в их пользу. Не думаю, что «Арсенал» создавал нам много проблем до пенальти. Скорее уж мы начали лучше «Арсенала». Но это было плохое решение Джейка О'Брайена — поднять руки, что все усложнило. Кажется, это был первый угловой в матче», — сказал шотландский специалист на пресс-конференции.

«Эвертон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии — у команды 24 очка после 17 игр.