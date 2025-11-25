Мойес после матча с «Манчестер Юнайтед»: «Я невероятно горд игроками и болельщиками. Мы сумели выстоять вдесятером»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Я невероятно горд игроками и болельщиками. Мы сумели выстоять вдесятером. Мы великолепно начали матч, затем последовало удаление и игра изменилась. Но мы проявили стойкость. «Манчестер Юнайтед» сейчас в хорошей форме, так что легкой игра точно не была. Вратарь сыграл на высоте, когда это было необходимо. Ребята проявили мужество», — сказал шотландский специалист на пресс-конференции.

«Эвертон» с 13-й минуты играл в меньшинстве после удаления сенегальского полузащитника Идрисса Гейе.

Команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии — у нее 18 очков после 12 матчей.