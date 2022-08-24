Лэмпард отреагировал на интерес «Челси» к полузащитнику Гордону

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал интерес «Челси» к полузащитнику Энтони Гордону.

23 августа стало известно, что синие предложат за 21-летнего англичанина 60 миллионов фунтов стерлингов.

«Он наш игрок, все знают об интересе «Челси», у нас хорошие взаимоотношения. В идеале [нужно быстрое разрешение ситуации] или мы идем дальше, ведь он наш игрок», — приводит слова Лэмпарда журналист Алан Майерс.

Гордон — воспитанник «Эвертона». В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов фунтов. Контракт Гордона с клубом действует до 2025 года.