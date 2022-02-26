Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о спорном моменте в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

На 84-й минуте игрок соперника Родриго Эрнандес сыграл отставленной рукой по мячу в своей штрафной, судья пошел смотреть ВАР и в итоге не назначил пенальти.

«Я был спокоен, я не кричал и не ругался на него. Я хотел знать, был ли офсайд в этом моменте, но мне сказали, что его не было. Судья обратился к VAR, у них есть две минуты, чтобы посмотреть эпизод и принять решение. Они не назначили пенальти, когда мяч попал в руку, находившуюся в неестественном положении. У меня дома трехлетняя дочь, которая могла бы сказать вам, что это был пенальти.

Ошибка — это когда ты сделал что-то не так и у тебя нет времени подумать об этом, а у них было две минуты, чтобы переварить этот удар рукой. Даже если VAR говорит, что не уверен, тогда иди и посмотри сам. Это проявление непрофессионализма, а если это не так, то кто-то должен объяснить, что же это такое", — приводит слова Лэмпарда BBC.

Everton were denied a penalty after Rodri was deemed to have not deliberately handled the ball ? pic.twitter.com/XqpQ2uiRTb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 26, 2022

«Эвертон» находится на 17-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 22 очка.